Вячеслав Бабич назначен генеральным директором КГУП «Примтеплоэнерго»

Генеральным директором КГУП «Примтеплоэнерго» назначен Вячеслав Бабич, с августа 2024 года исполнявший обязанности руководителя предприятия.
Вячеслав Владимирович родился в поселке Горные Ключи Кировского района Приморского края.
С 2011 по 2020 год работал энергетиком, главным энергетиком Горноключевского филиала, главным энергетиком, главным инженером, директором Лесозаводского филиала Примтеплоэнерго.
С 2020 по 2022 год был техническим, исполнительным и операционным директором в ООО «Интеллектуальные коммунальные системы».
С июля 2022 года продолжил работу в КГУП «Примтеплоэнерго» директором Спасского филиала, с ноября 2022 года главным инженером, с августа 2024 года — исполняющим обязанности генерального директора Примтеплоэнерго.
В числе первоочередных задач генеральный директор назвал работу по повышению качества и надежности услуг теплоснабжения, водоснабжения и энергоснабжения абонентов.
«На предприятии будет продолжена реализация начатых проектов, в том числе по федеральной программе “Чистая вода”, мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения на территории края, строительству газовых котельных, обновлению сетей, установке автоматизированных модульных котельных и других проектов», — отметил Вячеслав Бабич.