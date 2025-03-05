Вячеслав Бабич назначен генеральным директором КГУП «Примтеплоэнерго»

«На предприятии будет продолжена реализация начатых проектов, в том числе по федеральной программе “Чистая вода”, мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения на территории края, строительству газовых котельных, обновлению сетей, установке автоматизированных модульных котельных и других проектов», — отметил Вячеслав Бабич.