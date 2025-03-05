Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор поддержал повышение штрафов за антисанитарию в квартирах

Штрафы за антисанитарию в квартирах могут вырасти в десятки раз. Роспотребнадзор поддержал законопроект, который увеличивает штрафы для физических лиц до 25 тыс. рублей, а для юридических — до 500 тыс. рублей, пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Сейчас штрафы за такие нарушения составляют всего 500−1500 рублей для граждан и 10−20 тыс. рублей для организаций. В Роспотребнадзоре считают, что такие суммы, не менявшиеся с 2008 года, не стимулируют соблюдение санитарных норм.

Также планируется вернуть норму об изъятии жилья, если штрафы не помогут справиться с проблемой. Об этом рассказал зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Ранее в СМИ появилась информация о росте штрафов за неправильно установленную дверь. По мнению специалистов, открываемая наружу дверь мешает эвакуации при пожарной тревоге. Однако в Госдуме опровергли эту информацию.