Роспотребнадзор поддержал повышение штрафов за антисанитарию в квартирах

Сейчас штрафы за такие нарушения составляют всего 500−1500 рублей для граждан и 10−20 тыс. рублей для организаций. В Роспотребнадзоре считают, что такие суммы, не менявшиеся с 2008 года, не стимулируют соблюдение санитарных норм.
Также планируется вернуть норму об изъятии жилья, если штрафы не помогут справиться с проблемой. Об этом рассказал зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Ранее в СМИ появилась информация о росте штрафов за неправильно установленную дверь. По мнению специалистов, открываемая наружу дверь мешает эвакуации при пожарной тревоге. Однако в Госдуме опровергли эту информацию.