Роспотребнадзор поддержал повышение штрафов за антисанитарию в квартирах

Сейчас штрафы за такие нарушения составляют всего 500−1500 рублей для граждан и 10−20 тыс. рублей для организаций. В Роспотребнадзоре считают, что такие суммы, не менявшиеся с 2008 года, не стимулируют соблюдение санитарных норм.