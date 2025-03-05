Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что он президента Соединённых Штатов Дональда Трампа вместе с российским лидером Владимиром Путиным и Зеленским в Белоруссии для переговоров.
«Приезжайте, вот здесь сядем, спокойно, без шуму, без криков договоримся. Передайте Трампу: я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся», — сказал он.
Заявление прозвучало в интервью блогеру из США Марио Науфалу.
При этом президент Белоруссии дал понять, что не хочет являться посредником в данных переговорах. Лукашенко отметил, что «ненавидит посредничество», особенно между крупными странами, как Российская Федерация и Соединённые Штаты.
Кроме того, он заявил, что Путин в разговоре с ним подтвердил готовность российской стороны сесть за стол переговоров. Лукашенко добавил, что Зеленский довёл конфликт на Украине до «экстраординарного» состояния.
По мнению белорусского лидера, вопрос урегулирования украинского конфликта «стал актуальным» благодаря новой администрации Соединённых Штатов.
Лукашенко подчеркнул, что Минску выгодно, что Вашингтон показал Зеленскому «на его место».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявил, что в будущем возможно формирование союза между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами.