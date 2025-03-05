Крематорий планируют построить на территории кладбища в Иркутском районе

Ранее КП-Иркутск сообщала, что бывший депутат думы Тулуна ответит за мошенничество с социальными выплатами на сумму семь миллионов рублей. Известно, что 50-летний мужчина в 2019 году предоставил недостоверную информацию о непригодности жилья после паводка.