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Крематорий планируют построить на территории кладбища в Иркутском районе

Публичные слушания пройдут 20 марта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На территории Смоленско-Марковского кладбища планируют построить крематорий. Соответствующая информация размещена на официальном сайте администрации Иркутского района.

Как стало известно КП-Иркутск, на данный момент это всего лишь предложение, которое эксперты рассмотрят во время публичных слушаний 20 марта.

Во время обсуждения также предстоит решить, насколько безопасно строительство и как оно повлияет на окружающую среду. Для этого специалисты проведут различные исследования.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что бывший депутат думы Тулуна ответит за мошенничество с социальными выплатами на сумму семь миллионов рублей. Известно, что 50-летний мужчина в 2019 году предоставил недостоверную информацию о непригодности жилья после паводка.

строительство