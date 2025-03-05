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Полиция нашла мертвым стрелявшего в женщину у ИТМО в Санкт-Петербурге

Тело стрелка, ранившего женщину в Петербурге, нашли в разыскиваемом автомобиле.

Источник: Комсомольская правда

Полиция нашла мертвым мужчину, который ранее стрелял в женщину и тяжело ранил ее. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Сообщается, что автомобиль, на котором скрылся преступник, нашли на Васильевском острове, в нем находилось тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Предположительно, он свел счеты с жизнью.

«53-летний уроженец Псковской области, проживавший в Василеостровском районе Петербурга, ранее состоял в отношениях с пострадавшей и мотивом нападения, предположительно, могла стать ревность», — сказано в релизе.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне полицейские объявили план-перехват для задержания мужчины, который из окна своего BMW Х5 выстрелил в бывшую девушку недалеко от университета ИТМО и скрылся. Сообщалось, что пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.