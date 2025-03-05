В Омске собираются создать радиологический центр

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсудили развитие медицины в регионе. Одним из вопросов стало создание радиологического центра. Его планируют создать на базе областного онкологического диспансера. Он появится в рамках федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» на 2026 — 2030 годы.
Соответствующая заявка от Омской области уже сформирована. В радиологическом центре к 2030 году будет выполняться более 3,5 тысяч ПЭТ-томографий, что повысит точность диагностических исследований.
Кроме того, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный минздрав, здесь также будет проводится радиотерапия. Современными методами лечения будут обеспечены около тысячи человек в год.
Другими темами, о которых говорилось на встрече Хоценко с Мурашко, стала модернизация первичного звена здравоохранения Омской области.