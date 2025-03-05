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Снег будет идти в среду на Южном Урале

В среду, 5 марта, в Челябинской области будет облачно с прояснением, местами небольшой снег.

Сейчас в Ричмонде: +13° 7 м/с 67% 758 мм рт. ст. +10°
Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха днем составит от −2 до −7 градусов. Ветер южный 4−9 метров в секунду, днем местами порывы до 14.

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, слабый снег. Температура воздуха днем составит от −2 до −4 градусов. Ветер южный 4−9 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 4 марта, у Архипа, Дмитрия, Евгения, Макара, Максима, Никиты, Федора, Федота, Филимона.

Между прочим, 4 марта 2025 года отмечают день Катальщика. Согласно народным приметам, сегодня мужчинам нельзя стричь бороду. Тем, кто нарушит запрет, не избежать финансовых потерь.