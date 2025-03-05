Фонд Ройзмана* получил пожертвование в виде игровой приставки

В акте проверки также отмечалось, что организация сделала вклад в банке на сумму неиспользованных на лечение детей пожертвований и получает проценты с этой суммы. Фонд получал средства и от иностранных источников, но не отражал это официально, а также тратил деньги на неуставные цели, в том числе на алкоголь, цветы на день рождения Ройзмана*, ресторан. К тому же, заявлялось, что благотворительный фонд оплатил ремонт машины в ДТП, виновником которого стал Ройзман*.