Китайская авиакомпания запустит прямые рейсы из Иркутска в Пекин

Китайская авиакомпания 27 апреля 2025 запустит прямые рейсы из Иркутска в Пекин и обратно. Как стало известно КП-Иркутск, лайнер будет отправляться по указанному маршруту три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.
На полет отводится три часа, из китайского города судно планирует вылетать в 13:00, а из Иркутска — в 18:00. Цена билета стартует от 11 тысяч рублей, пассажир может взять с собой багаж весом до 23 килограммов. Отметим, на сегодняшний день маршрут обслуживают и две другие авиакомпании.
Ранее из столицы Китая через Иркутск в Москву запустили тестовый рейс поезда. Есть вероятность того, что в скором времени он вновь вернется на маршрут.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ветераны Великой Отечественной войны начали получать единовременные выплаты, установленные ко Дню Победы.