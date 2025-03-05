Китайская авиакомпания запустит прямые рейсы из Иркутска в Пекин

На полет отводится три часа, из китайского города судно планирует вылетать в 13:00, а из Иркутска — в 18:00. Цена билета стартует от 11 тысяч рублей, пассажир может взять с собой багаж весом до 23 килограммов. Отметим, на сегодняшний день маршрут обслуживают и две другие авиакомпании.