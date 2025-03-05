В пятиэтажке в Краснодарском крае произошел взрыв, пять человек пострадали

Взрыв газовоздушной смеси произошел в ночь на среду 5 марта в Белореченске Краснодарского края. Об этом информирует пресс-служба МЧС России.
Сообщается, что поврежден многоквартирный дом по улице Красная.
«В Белореченске, предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси. Из-за этого обрушилось перекрытие между 4 и 5 этажами одного из подъездов. Пятерым жильцам оказывается помощь. Эвакуировано 54 человека, в том числе 12 детей», — сказано в релизе.
Один из пострадавших при взрыве в реанимации, у него обожжено 70 процентов тела. Об этом сообщил глава района Сергей Сидоренко. Чиновник добавил, что еще один человек получил переломы.
На месте аварии работают 67 сотрудников МЧС, подключены 23 единицы специальной техники.
Ранее сообщалось, что двое детей и мужчина погибли от взрыва кислородного баллона во дворе частного дома под Жлобином в Белоруссии.