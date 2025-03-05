В Красноярске стартует программа «Активное долголетие» для старшего поколения

«В этом году фестиваль “Столица здоровья” уже побывал в Железногорске. Там прошли мероприятия для разных возрастов, в том числе опорные праздники фестиваля — “Активное долголетие” и семейный праздник Комсомолки “Карапузы, на старт!”. Ближайшие два месяца мы решили полностью посвятить нашим “серебряным” жителям краевого центра. В каждом районе города для пенсионеров будет организована программа “Активное долголетие”, — рассказала начальник отдела специальных проектов АО “Губернские аптеки” Ольга Саенко.