В Красноярске стартует программа «Активное долголетие» для старшего поколения

В марте в Красноярске стартует двухмесячный марафон «Активное долголетие» в рамках фестиваля «Столица здоровья». Мероприятия нацелены на горожан «серебряного» возраста.
«В этом году фестиваль “Столица здоровья” уже побывал в Железногорске. Там прошли мероприятия для разных возрастов, в том числе опорные праздники фестиваля — “Активное долголетие” и семейный праздник Комсомолки “Карапузы, на старт!”. Ближайшие два месяца мы решили полностью посвятить нашим “серебряным” жителям краевого центра. В каждом районе города для пенсионеров будет организована программа “Активное долголетие”, — рассказала начальник отдела специальных проектов АО “Губернские аптеки” Ольга Саенко.
Программа «Активное долголетие» включает в себя полезные лекции с советами о здоровом образе жизни и рациональном питании, консультационные площадки пенсионного фонда, СФР и соцзащиты. Специалисты расскажут красноярцам о государственных программах лекарственного обеспечения, современных электронных сервисах, льготах и санаторном лечении.
Главная особенность программы — возможность бесплатно проверить здоровье. Специалисты государственной аптечной сети проведут диагностику зрения, слуха, стопы, уровня кислорода в крови. На площадке партнера фестиваля — Красноярского центра общественного здоровья и медицинской профилактики — можно будет сдать анализ крови на глюкозу и холестерин, измерение внутриглазного давления, проверить легкие и сердце с помощью аппарата «Кардиовизор», получить консультацию терапевта и по желанию психолога, сделать биоимпедансный анализ, который позволяет выяснить индекс массы тела, количество жировой, костной и мышечной ткани, показатели обмена веществ и биологический возраст пациента.
Для обследования на площадке Мобильного центра необходимо взять с собой паспорт и полис, а также не есть за 4 часа.
После скрининга здоровья можно будет продегустировать сибирские чаи и витамины, протестировать косметику собственного производства «Губернских аптек».
Помимо прочего, на площадках мероприятия будет организован сбор просроченных и/или испорченных лекарств. Эти отходы нельзя просто выбрасывать в мусорное ведро. Важно их правильно утилизировать, чтобы не наносить вред природе.
Даты и места проведения мероприятий программы «Активное долголетие»:
14 марта Советский район. Библиотека им. Солнцева, ул. Микуцкого, 8.
19 марта Центральный район. ТЦ Квант «Точка Роста», ул. Красной армии, 10.
26 марта Октябрьский район. Библиотека им. Достоевского, ул. Высотная, 25.
2 апреля Свердловский район. Библиотека им. Рождественского, ул. Семафорная, 15.
9 апреля Железнодорожный район. Библиотека им. Чернышевского, ул. 8 марта, 18.
14 апреля Ленинский район. Библиотека им. Пушкина, Юности, 22.
23 апреля Кировский район. Библиотека им. Добролюбова, просп. имени Газеты Красноярский Рабочий, 102.
30 апреля Советский район. Библиотека им. Светлова, ул. Урванцева, 23.
Время проведения мероприятий одинаковое — с 12 до 15 часов.