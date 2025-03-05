В Иркутске на 19 часов задержали рейс в Якутск из-за позднего прибытия лайнера

В аэропорту Иркутска 4 марта 2025 задержали самолет, который должен был вылететь в Якутск. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, экипаж планировал отправиться по маршруту в 21:50 по местному времени, однако вылет перенесли на 17:20 5 марта.
— Байкало-Ангарская транспортная прокуратура контролирует, чтобы пассажиры получили комплекс услуг, предусмотренный федеральными авиационными правилами, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Отметим, причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что китайская авиакомпания 27 апреля запустит прямые рейсы из Иркутска в Пекин и обратно. Лайнер будет отправляться по указанному маршруту три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресениям.