В Иркутске на 19 часов задержали рейс в Якутск из-за позднего прибытия лайнера

В аэропорту Иркутска 4 марта 2025 задержали самолет, который должен был вылететь в Якутск. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, экипаж планировал отправиться по маршруту в 21:50 по местному времени, однако вылет перенесли на 17:20 5 марта.