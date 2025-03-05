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В Иркутске на 19 часов задержали рейс в Якутск из-за позднего прибытия лайнера

Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В аэропорту Иркутска 4 марта 2025 задержали самолет, который должен был вылететь в Якутск. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, экипаж планировал отправиться по маршруту в 21:50 по местному времени, однако вылет перенесли на 17:20 5 марта.

— Байкало-Ангарская транспортная прокуратура контролирует, чтобы пассажиры получили комплекс услуг, предусмотренный федеральными авиационными правилами, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Отметим, причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что китайская авиакомпания 27 апреля запустит прямые рейсы из Иркутска в Пекин и обратно. Лайнер будет отправляться по указанному маршруту три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресениям.