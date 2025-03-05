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В нацпарке «Сайрам-Угам» фотоловушки зафиксировали редких животных

Камеры наблюдения запечатлели туркестанскую рысь, индийского дикобраза, волка и сибирскую косулю.

В государственном национальном природном парке «Сайрам-Угам» фотоловушки зафиксировали редкие виды диких животных, сообщает ИА El.kz.

Камеры, установленные в различных уголках нацпарка, запечатлели туркестанскую рысь, индийского дикобраза, волка и сибирскую косулю. Эти уникальные кадры подтверждают богатое биоразнообразие южных регионов Казахстана.

По словам сотрудников парка, использование фотоловушек играет важную роль не только в мониторинге популяции животных, но и в обеспечении их безопасности. В зимний период проводятся специальные биотехнические мероприятия, включая заготовку кормов для диких животных.

На территории нацпарка действует строгий запрет на все виды охоты. Регулярно проводятся природоохранные мероприятия, направленные на сохранение популяции редких и исчезающих видов.