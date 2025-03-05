Не по-русски: Депутат призвал ограничить пиар турецких сериалов, вредящих традиционным ценностям

Депутат акцентировал внимание на необходимости разработки системы экспертной оценки контента, чтобы тот соответствовал традиционным ценностям. При этом он отметил, что речь не идёт о введении цензуры, а о разумной защите культурных основ и продвижении здоровых моральных ориентиров.