Не по-русски: Депутат призвал ограничить пиар турецких сериалов, вредящих традиционным ценностям

По его словам, многие турецкие сериалы пропагандируют модели поведения, противоречащие идеалам крепкой семьи и верности, что оказывает разлагающее влияние на молодое поколение.
Зрителям демонстрируют откровенные сцены, супружеские измены, мезальянсы и запретную любовь. Иными словами, транслируются модели поведения, которые противоречат традиционным представлениям о браке и семейных отношениях, принятым в российском обществе.
Михаил Иванов.
Депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная».
Иванов предложил несколько мер для защиты культурного пространства России. В числе них — исключение турецких сериалов из топовых рекомендаций на онлайн-платформах и ограничение их рекламы в публичном пространстве.
Депутат акцентировал внимание на необходимости разработки системы экспертной оценки контента, чтобы тот соответствовал традиционным ценностям. При этом он отметил, что речь не идёт о введении цензуры, а о разумной защите культурных основ и продвижении здоровых моральных ориентиров.
«Государство обязано заботиться о духовном здоровье нации и ограждать молодёжь от деструктивного влияния чуждой культуры», — заключил депутат.
Ранее Life.ru рассказывал, как турецкий актёр Бурак Озчивит приехал в Москву и устроил фурор в Кремлёвском дворце. Его фанатки устроили давку, пытаясь прорваться к кумиру после завершения киноконцерта «Музыка турецких сериалов». Сотни женщин с криками пытались подойти ближе к сцене, чтобы сделать селфи с артистом.