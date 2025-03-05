Орудие убийства главы Завьяловского района было зарегистрировано

Правоохранительные органы установили, на кого зарегистрировано охотничье ружье, из которого застрелен глава Завьяловского района Алтайского края Николай Онищенко.
«Ружье зарегистрировано на подозреваемого в убийстве», — цитирует РИА Новости представителя регионального управления СК РФ.
Напомним, днем 4 марта Николай Онищенко выходил из кафе в селе Завьялово, когда в него из огнестрельного оружия выстрелил местный житель. Онищенко погиб. Стрелявшего задержали сотрудники МО МВД России по Завьяловскому району. Он пытался покончить с собой, но остался жив.
Со своим убийцей, как оказалось, Николай Онищенко был знаком — это его бывший подчиненный, 45-летний Анатолий Фенин. Сейчас мотивы преступления выясняют следователи. Подробности читайте здесь на KP.RU.
По одной из версий, конфликт начался из-за того, что Фенина уволили с должности директора местного лечебно-оздоровительного комплекса. По версии следствия, это и могло подтолкнуть его к убийству.