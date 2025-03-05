Орудие убийства главы Завьяловского района было зарегистрировано

Напомним, днем 4 марта Николай Онищенко выходил из кафе в селе Завьялово, когда в него из огнестрельного оружия выстрелил местный житель. Онищенко погиб. Стрелявшего задержали сотрудники МО МВД России по Завьяловскому району. Он пытался покончить с собой, но остался жив.