Семья Матвеевых из Иркутска удостоена медали ордена «Родительская слава»

Татьяна Матвеева работает на Восточно-Сибирской железной дороге почти 20 лет. За свои достижения она была награждена Почетной грамотой от начальника Восточно-Сибирской дирекции по энергосбережению. Также она активно участвует в благотворительных проектах администрации города Иркутска и получила благодарственное письмо за участие в конкурсе «Миллион на добрые дела».