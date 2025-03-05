Семья Матвеевых из Иркутска удостоена медали ордена «Родительская слава»

Татьяна и Алексей Матвеевы воспитывают четырех детей. Нравственное воспитание, уважение и забота друг о друге — главные ориентиры для всей семьи. Татьяна Николаевна и Алексей Борисович успешно сочетают воспитание детей и свою профессиональную деятельность, как отмечает пресс-служба областного правительства.
Татьяна Матвеева работает на Восточно-Сибирской железной дороге почти 20 лет. За свои достижения она была награждена Почетной грамотой от начальника Восточно-Сибирской дирекции по энергосбережению. Также она активно участвует в благотворительных проектах администрации города Иркутска и получила благодарственное письмо за участие в конкурсе «Миллион на добрые дела».
Алексей Матвеев служит в рядах Войск национальной гвардии Российской Федерации и выполняет задачи по охране важного государственного объекта. Он награжден нагрудным знаком «Воин-спортсмен» II степени и знаком «Отличник службы в воинских частях». Алексей также является ветераном боевых действий.
Старший сын Макара учится в 10 классе и активно участвует в школьных мероприятиях. Он кандидат в мастера спорта по каратэ и награжден грамотой министерства спорта. Макар также имеет золотой знак отличия «ГТО» и окончил музыкальную школу с отличием.
Сын Филипп учится в восьмом классе и активно участвует в общественной жизни школы. Он увлекается спортом и принимает участие в школьных мероприятиях.
Дочь Николь пошла в первый класс и занимается танцами и шахматами. Она уже проявляет интерес к учебе и общественной жизни.
Самый младший сын, Мирон, помимо посещения детского сада, занимается вольной борьбой и каратэ. Он активно развивается в спорте и показывает хорошие результаты.
В семье Матвеевых есть общие традиции и интересы, которые объединяют всех членов семьи. Взаимоуважение и поддержка играют важную роль в их жизни. Активная позиция и достижения всех членов семьи служат примером для жителей Приангарья.