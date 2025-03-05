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Самолет рейсом Москва-Братск вынужденно приземлился в Иркутске из-за тумана

Лайнер ушел на запасной аэродром.

Экипаж самолета, который летел из Москвы в Братск, принял решение вынужденно приземлиться в Иркутске из-за тумана. Об этом КП-Иркутск сообщили в аэропорту Братска.

— Процедуру ограниченной видимости ввели в 7:51. Утренний рейс из Новосибирска к этому времени уже успел приземлиться, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Посадка прошла без происшествий. Никто не пострадал.

Напомним, в аэропорту Иркутска задержали самолет, который должен был вылететь в Якутск 4 марта 2025. Судно отправится по маршруту в 21:50 5 марта. Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на территории Смоленско-Марковского кладбища планируют построить крематорий. Пока это всего лишь предложение, которое эксперты рассмотрят во время публичных слушаний 20 марта.