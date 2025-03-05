В ФРГ планируют варианты противодействия возможному запуску «Северного потока — 2»: подробности

Правительство Германии рассматривает возможные меры для предотвращения запуска газопровода «Северный поток — 2». Это связано с информацией о потенциальных договоренностях между Россией и США, сообщает газета Bild со ссылкой на свои источники.
В правительственных кругах Германии отмечают, что слухи о возможной сделке между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным по поставкам газа в Европу циркулируют уже давно. По мнению источников, такой сценарий выглядит реалистичным. В настоящее время немецкие власти активно изучают, какие меры могут быть предприняты для блокировки возобновления проекта.
Ранее Bild сообщала, что в Швейцарии уже несколько недель ведутся секретные переговоры о возобновлении поставок российского газа в Германию через «Северный поток — 2». По данным издания, спецпосланник президента США Ричард Гренелл неоднократно посещал Швейцарию для обсуждения деталей сделки. В кантоне Цуг, где расположена штаб-квартира оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, якобы обсуждалась «газовая сделка» между США и Россией.
Согласно информации Bild, основная идея заключается в том, что США выступят посредником в поставках российского газа через «Северный поток — 2» в Германию. Таким образом, американская сторона сможет контролировать поставки и получать прибыль. При этом правительство США официально участвовать в сделке не будет, но к ней могут подключиться американские финансовые инвесторы.
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что у властей ФРГ нет подтвержденной информации о переговорах между США и Россией по поводу запуска «Северного потока — 2». Он также подчеркнул, что газопровод не сертифицирован и не может быть использован.
Напомним, будучи еще кандидатом в президенты, Трамп в интервью Такеру Карлсону заявил, что не будет называть виновника подрыва газопроводов «Северные потоки» из-за опасений за США. При этом американский политик подчеркнул, что этого точно не совершала Россия.
При этом президент РФ Владимир Путин уже отмечал, что Россия готова поставлять газ в Европу по уцелевшей трубе «Северного потока-2». Процесс останавливает именно Германия. Страна попросту не открывает газопровод.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал очередные публикации западных СМИ по теме расследования диверсий на российских газопроводах «Северный поток». Песков призвал относиться со здоровым скепсисом к подобным сообщениям, так как по данной теме поступает огромное количество дезинформации.