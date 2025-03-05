В ФРГ планируют варианты противодействия возможному запуску «Северного потока — 2»: подробности

В правительственных кругах Германии отмечают, что слухи о возможной сделке между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным по поставкам газа в Европу циркулируют уже давно. По мнению источников, такой сценарий выглядит реалистичным. В настоящее время немецкие власти активно изучают, какие меры могут быть предприняты для блокировки возобновления проекта.