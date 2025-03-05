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Дачников предупредили о риске лишиться участка

Российским дачникам с 1 марта 2025 года предоставляется трехлетний срок для очистки своих участков от мусора и высоких сорняков.

Источник: ДЕЙТА

Если владельцы не выполнят эти требования, они рискуют потерять свои участки, сообщает ИА DEITA.RU.

Об этом всех обладателей «шести соток» предупредил депутат Госдумы и президент Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. В интервью порталу News.ru парламентарий объяснил, что дачные и садовые земли должны быть очищены от мусора и сорняков, использоваться по назначению для строительства жилых домов или ведения садоводства.

Если участок останется неосвоенным в течение установленного трехлетнего срока, могут быть приняты соответствующие меры к его владельцам. Признаками неосвоенного участка являются отсутствие посадок в течение трех лет, несоблюдение порядка, отсутствие ухода более года или наличие сорняков высотой свыше одного метра на половине территории.

Он также уточнил, что регулярная стрижка травы и уборка мусора уже считаются признаками освоения участка. В завершение депутат отметил, что заброшенные, захламленные и заросшие сорняками участки создают серьезные проблемы для садовых товариществ, ухудшая условия для соседей и увеличивая риск возникновения пожаров.

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