Дачников предупредили о риске лишиться участка

Об этом всех обладателей «шести соток» предупредил депутат Госдумы и президент Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. В интервью порталу News.ru парламентарий объяснил, что дачные и садовые земли должны быть очищены от мусора и сорняков, использоваться по назначению для строительства жилых домов или ведения садоводства.