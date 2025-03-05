Красноярский БК «Енисей» уступил «Локомотиву-Кубань»

4 марта баскетболисты красноярского «Енисея» на своей площадке уступили «Локомотиву-Кубань» из Краснодара. Встреча прошла в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и завершилась со счетом 83:95.
Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Виктор Сэндерс — на его счету 21 балл. Таким образом, сибиряки располагаются на десятой строчке турнирной таблицы (11 побед, 24 поражения).
— Очень сложно что-то сейчас говорить, у нас был шанс обыграть одного из лидеров, особенно после такого старта. Будем работать и стараться одержать победу в следующей игре, — говорит Йовица Арсич, главный тренер «Енисея».
В следующем туре 7 марта красноярцы встретятся с «Пари НН».