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Красноярский БК «Енисей» уступил «Локомотиву-Кубань»

Краснодарский «Локомотив-Кубань» на выезде переиграл красноярский «Енисей».

Источник: Соцсети

4 марта баскетболисты красноярского «Енисея» на своей площадке уступили «Локомотиву-Кубань» из Краснодара. Встреча прошла в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и завершилась со счетом 83:95.

Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Виктор Сэндерс — на его счету 21 балл. Таким образом, сибиряки располагаются на десятой строчке турнирной таблицы (11 побед, 24 поражения).

— Очень сложно что-то сейчас говорить, у нас был шанс обыграть одного из лидеров, особенно после такого старта. Будем работать и стараться одержать победу в следующей игре, — говорит Йовица Арсич, главный тренер «Енисея».

В следующем туре 7 марта красноярцы встретятся с «Пари НН».

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