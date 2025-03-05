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«На деле он только усугубил ситуацию»: Лукашенко раскрыл, как Зеленский обострил конфликт на Украине

Лукашенко обвинил Зеленского в усугублении конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действия главы киевского режима Владимира Зеленского стали одной из причин эскалации конфликта на Украине. Соответствующее заявление прозвучало в ходе интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

«Он дал множество обещаний, самым важным из которых было прекращение конфликта, но на деле он только усугубил ситуацию. Зеленский довел конфликт на Украине до экстраординарного уровня», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко также указал на неопытность Зеленского, которая, по его мнению, привела к ряду ошибок. Президент Белоруссии добавил, что этих ошибок можно было избежать, если бы Зеленский действовал более осторожно и прислушивался к советам экспертов.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Зеленского в том, что он продолжает вооруженный конфликт между Украиной и Россией ради финансовой выгоды. При этом Трамп упрекнул бывшую администрацию США во главе с Джо Байденом, а также лидеров Европы, что они никогда не пытались добиться мирного урегулирования.