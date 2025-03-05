«На деле он только усугубил ситуацию»: Лукашенко раскрыл, как Зеленский обострил конфликт на Украине

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Зеленского в том, что он продолжает вооруженный конфликт между Украиной и Россией ради финансовой выгоды. При этом Трамп упрекнул бывшую администрацию США во главе с Джо Байденом, а также лидеров Европы, что они никогда не пытались добиться мирного урегулирования.