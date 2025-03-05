До 15 марта на телеэкранах в России могут появляться помехи: виновата солнечная интерференция

Россияне могут столкнуться с помехами на экранах телевизоров, в частности, сигнал может на некоторое время пропадать. Такая ситуация будет наблюдаться вплоть до 15 марта и связана с сезонной солнечной интерференцией. Об этом информирует пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети.