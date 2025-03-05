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До 15 марта на телеэкранах в России могут появляться помехи: виновата солнечная интерференция

Солнечная интерференция может вызывать помехи на телеэкранах до 15 марта.

Источник: Комсомольская правда

Россияне могут столкнуться с помехами на экранах телевизоров, в частности, сигнал может на некоторое время пропадать. Такая ситуация будет наблюдаться вплоть до 15 марта и связана с сезонной солнечной интерференцией. Об этом информирует пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети.

В ведомстве подчеркнули, что помехи из-за сезонной интерференции наблюдаются в исключительных случаях, например, когда оборудование пользователя не соответствует требованиям для устойчивого приема цифрового сигнала. В частности, имеет значение исправность приемной антенны, размещение ее на достаточной высоте и точность направления ее на ближайший ретранслятор.

Ранее сообщалось, что во вторник, 25 февраля, около 14.59 на Солнце случился один из самых крупных в 2025 году выбросов плазмы на Солнце, часть из которой направлена в сторону Земли.

Также сообщалось, что редкое и визуально жутковатое явление наблюдали ученые на Солнце в среду 22 января. В течение трех часов в солнечной короне растекалось черное облако. Речь идет о выбросе черной плазмы.