США и Украина могут подписать сделку по ископаемым в ближайшее время: подробности

По их данным, документ может быть подписан уже во вторник по времени восточного побережья США. Президент США Дональд Трамп, вероятно, объявит о сделке во время своего выступления на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса, запланированном на 21:00 (05:00 мск 5 марта). Однако агентство подчеркивает, что на момент публикации соглашение еще не было подписано, и планы могут измениться.