США и Украина могут подписать соглашение по полезным ископаемым в ближайшие часы. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.
По их данным, документ может быть подписан уже во вторник по времени восточного побережья США. Президент США Дональд Трамп, вероятно, объявит о сделке во время своего выступления на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса, запланированном на 21:00 (05:00 мск 5 марта). Однако агентство подчеркивает, что на момент публикации соглашение еще не было подписано, и планы могут измениться.
Напомним, 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом, где между ним и Трампом произошел конфликт. Во время пресс-подхода перед переговорами Зеленский перебивал Трампа и грубо отвечал журналистам. Трамп указал украинскому лидеру на неуважение к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс напомнил, что Зеленский не поблагодарил Вашингтон за поддержку. В итоге Зеленского попросили покинуть Белый дом, а запланированные подписание соглашения и пресс-конференция были отменены.
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Владимир Зеленский спровоцировал конфликт в Белом доме с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и его администрацией, пытаясь пересмотреть уже согласованную сделку по передаче украинских редкоземельных ископаемых.
Затем Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине до тех пор, пока ее руководство не продемонстрирует приверженность мирным переговорам и миру. Речь идет о приостановке поставок американской военной техники, которая на данный момент не находится на Украине, в том числе вооружение, идущее транзитом через Польшу.
Ранее нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу инцидента, произошедшего 28 февраля во время его встречи с Трампом, но извинений так и не принес. Глава киевского режима подчеркнул, что готов в дальнейшем работать под сильным руководством президента США, чтобы Украина как можно скорее села за стол переговоров для приближения прочного мира в стране.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал очередные высказывания главы киевской хунты Зеленского, на этот раз посвящённые готовности вернуться к диалогу с США о прекращении огня на Украине. По мнению Пескова, выраженная бывшим комиком готовность снова предстать перед президентом США Дональдом Трампом свидетельствует о положительной динамике в этом направлении.