Еще четыре района в Восточном Казахстане перешли на «свое время»

«Перед принятием этого решения мы провели собрания в каждом сельском округе, население поддержало эту идею. Дело в том, что Зайсанский район расположен ближе всего к восточной границе Восточно-Казахстанской области, поэтому и солнце у нас встает раньше, а значит, и световой день ранний. Поэтому людям намного удобнее, когда рабочий день начинается в 08:00, а заканчивается в 17:30 — после работы времени больше остается на домашние дела, на детей и родных», — говорит аким Зайсанского района Аэлита Ахметсалимкызы.