Еще четыре района в Восточном Казахстане перешли на «свое время»

По словам акима Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области Дархана Жоргекбаева, идею перевода рабочего времени на час раньше поддержали жители всех 28 сельских населенных пунктов, а это 18,4 тысячи человек.
В Зайсанском районе 33 населенных пункта, в которых проживают более 35 тысяч человек. По словам акима Зайсанского района Аэлиты Ахметсалимкызы, предложение о переводе времени зайсанцы с радостью поддержали.
«Перед принятием этого решения мы провели собрания в каждом сельском округе, население поддержало эту идею. Дело в том, что Зайсанский район расположен ближе всего к восточной границе Восточно-Казахстанской области, поэтому и солнце у нас встает раньше, а значит, и световой день ранний. Поэтому людям намного удобнее, когда рабочий день начинается в 08:00, а заканчивается в 17:30 — после работы времени больше остается на домашние дела, на детей и родных», — говорит аким Зайсанского района Аэлита Ахметсалимкызы.
По ее словам, эту инициативу поддержало 100 процентов населения, особенно госслужащие, у которых рабочий день традиционно начинался в 09:00.
«Для жителей района плюсы очевидны — они живут в сельской местности, привыкли вставать рано, потому что с утра заняты по хозяйству, а теперь еще и возвращаться с работы можно будет раньше — очень удобно», — говорит житель Зайсанского района Ризабек Шакенұлы.
У мужчины свое фермерское хозяйство, и что такое вставать с первыми лучами солнца, он знает не понаслышке.
«Отметили зайсанцы и плюсы длительного обеденного перерыва — с 12:00 до 13:30. Он дает возможность не только пообедать, восстановить силы, но и, например, привезти из школы детей домой. Возвращение с работы в 17:30 — это еще и повышение уровня безопасности. Экономия ресурсов тоже один из аргументов в пользу нового графика — снижение потребления электроэнергии за счет естественного освещения важно очень», — говорит Аэлита Ахметсалимкызы.
Отметим, в Зайсанском районе насчитывается девять административно-территориальных единиц, включая город Зайсан, восемь сельских округов, 33 населенных пункта, проживает 35 219 человек.
Напомним, с 5 января на «свой» рабочий график, по которому рабочий день начинается с 08:00, а заканчивается в 17:30, перешли жители 17 сел Катон-Карагайского района, а с 24 февраля — жители районов Маркаколь и Улкен Нарын.
Отметим, в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года Казахстан перешел на единый часовой пояс. Спустя три месяца, 7 июня, в Казахстане была запущена петиция за отмену перевода времени. Она собрала необходимые 50 тысяч подписей, но была отклонена.
В декабре 2024 года премьер-министр Олжас Бектенов сделал заявление по вопросу единого часового пояса. Он отметил, что решение было принято на основе глубоких научных исследований, которые проводились не только в Казахстане, но и за рубежом.