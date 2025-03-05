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В Омске на полгода перенесли концерт рэпера OG Buda

Выступление должно было состояться сегодня, 5 марта.

Источник: Комсомольская правда

Рэпер OG Buda известил своих поклонников об отмене запланированного на сегодняшний вечер выступления. Концерт должен был состояться сегодня, 5 марта, в «G-Drive Арене».

Как пояснил исполнитель в своем телеграм-канале, концерт отменен по инициативе омской стороны из-за проведения на площадке спортивных мероприятий.

Однако выступление рэпера в Омске все-таки состоится — оно перенесено на осень. По вопросам возврата билетов на нынешнее выступление необходимо обращаться в службу поддержки на платформу, где они были куплены.

Ранее мы писали, что в Омске почти на год перенесли выступление Shamanа.