В Омске на полгода перенесли концерт рэпера OG Buda

Рэпер OG Buda известил своих поклонников об отмене запланированного на сегодняшний вечер выступления. Концерт должен был состояться сегодня, 5 марта, в «G-Drive Арене».
Как пояснил исполнитель в своем телеграм-канале, концерт отменен по инициативе омской стороны из-за проведения на площадке спортивных мероприятий.
Однако выступление рэпера в Омске все-таки состоится — оно перенесено на осень. По вопросам возврата билетов на нынешнее выступление необходимо обращаться в службу поддержки на платформу, где они были куплены.
Ранее мы писали, что в Омске почти на год перенесли выступление Shamanа.