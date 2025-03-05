Трамп готов передать НАТО Европе: Планы американского лидера шокировали ЕС

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передачи руководства НАТО европейским странам. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail. Согласно публикации, американский лидер настаивает на том, чтобы европейские союзники взяли на себя больше ответственности за безопасность континента.
С момента основания НАТО верховным главнокомандующим объединенными силами альянса в Европе всегда был американский генерал. Однако, как пишет издание, администрация Трампа рассчитывает, что эту должность займет военный представитель Франции или Великобритании.
Обозреватели напомнили, что глава Белого дома неоднократно заявлял, что европейские страны должны активнее участвовать в деятельности НАТО и увеличивать свои расходы на оборону. При этом американский лидер исключил возможность вступления Украины в альянс, заявив, что Киев может «забыть» об этом.
Прежде Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером в Белом доме исключил возможность применения 5-й статьи Устава НАТО относительно Украины. По словам республиканца, он поддерживает пятую статью устава как таковую. Напомним, эта статья устава Североатлантического альянса оговаривает условия обеспечения коллективной безопасности входящих в него стран.