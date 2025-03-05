Трамп готов передать НАТО Европе: Планы американского лидера шокировали ЕС

Обозреватели напомнили, что глава Белого дома неоднократно заявлял, что европейские страны должны активнее участвовать в деятельности НАТО и увеличивать свои расходы на оборону. При этом американский лидер исключил возможность вступления Украины в альянс, заявив, что Киев может «забыть» об этом.