Свыше сотни территорий Омска зачистят от паразитов: где пройдут работы

Согласно техническому заданию, будущему подрядчику предстоит сосредоточиться на «зачистке» от паразитов общественных территорий Омска — скверов, бульваров, парков и других зеленых зон. Совокупная площадь обработки составляет без малого 7,4 тыс. кв. м. В перечне — 115 территорий, включая сквер на площади Бухгольца, Театральный сквер, сквер имени Дзержинского, сквер имени Казанника, выставочный сквер, Площадь праздников, бульвар на Чокана Валиханова (от Иртышской набережной до проспекта Карла Маркса), Аллею ветеранов в поселке Степном, бульвар по улице Партизанской, территорию близ озера Кирпичка, бульвар Зеленый, территорию поселка Крутая Горка, сквер имени 50 лет ВЛКСМ, сквер на Привокзальной площади, Городской сад. Полный список представлен по ссылке.