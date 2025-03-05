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В Башкирии ожидаются снег и метель

В Башкирии ожидаются снег и метель.

Сейчас в Ричмонде: +13° 8 м/с 62% 758 мм рт. ст. +11°
Источник: Агентство «Москва»

Синоптики Башгидромета прогнозируют в ближайшие три дня снежную погоду.

Так, по прогнозам 5 марта ожидается снег, местами до умеренного, в отдельных районах метель, гололед. Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем 0,-5°.

6 марта также по республике пройдут снегопады. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью −7,-12°, днем 0,-5°.

7 марта погода снова будет снежной, но большая часть осадков выпадет в ночное время. Ветер северный с переходом на южный умеренный. Температура воздуха ночью −5,-10°, днем 0,-5°.