Конец первой рабочей недели весны в Башкирии ожидается снежным и холодным. Об этом сообщили синоптики Башгидрометцентра.
Сегодня, 5 марта, ожидаются небольшие снегопады, местами — умеренные. В некоторых районах возможна метель, а на дорогах — гололед. Ветер будет южный, юго-восточный, умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха днем составит от 0 до −5°.
Завтра, 6 марта, вновь снегопады, в некоторых районах — умеренные. Ветер останется южным, юго-восточным умеренным. Ночью столбики термометров опустятся до −7, −12°, а днем температура будет держаться в пределах 0, −5°.
В пятницу, 7 марта, небольшой снег ожидается и в этот день, ночью местами он усилится до умеренного. Ветер — северный с переходом на южный умеренный. Ночью температура будет −5, −10°, днем потеплеет до 0, −5°.
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