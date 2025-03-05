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Конец первой рабочей недели весны в Башкирии ожидается снежным и холодным

В Башкирии ожидаются снегопады и холода до −12 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Конец первой рабочей недели весны в Башкирии ожидается снежным и холодным. Об этом сообщили синоптики Башгидрометцентра.

Сегодня, 5 марта, ожидаются небольшие снегопады, местами — умеренные. В некоторых районах возможна метель, а на дорогах — гололед. Ветер будет южный, юго-восточный, умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха днем составит от 0 до −5°.

Завтра, 6 марта, вновь снегопады, в некоторых районах — умеренные. Ветер останется южным, юго-восточным умеренным. Ночью столбики термометров опустятся до −7, −12°, а днем температура будет держаться в пределах 0, −5°.

В пятницу, 7 марта, небольшой снег ожидается и в этот день, ночью местами он усилится до умеренного. Ветер — северный с переходом на южный умеренный. Ночью температура будет −5, −10°, днем потеплеет до 0, −5°.

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