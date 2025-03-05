Минимализм в тренде: Раскрыт идеальный ювелирный подарок для мамы и супруги на 8 Марта

Выбирая подарок для любимой, обращайте внимание на её стиль. Если она предпочитает смелые решения, серьги-каффы с цветными камнями станут ярким акцентом образа. Для поклонниц классики подойдут изящные колье с бриллиантами. Сестре или подруге могут понравиться молодёжные и стильные украшения.