Три случая бешенства выявили в Крыму

«В этом году уже выявлено три случая бешенства на территории Республики Крым: одна собака и две кошки», — сообщила она.
В пресс-центре РИА Новости Крым Лисовская-Чудинович отметила, что, по ее мнению, бездомные стерилизованные животные являются «буфером», в частности, защищающим город от диких животных.
«У нас на сегодняшний день наблюдается рост популяции лисицы и очень большой скачок заболевания бешенством среди диких плотоядных. А животные без владельцев, в частности, собаки, все-таки являются буфером между диким и урбанистическим бешенством», — заключила она.
За прошлый в Крыму было зафиксировано 26 случаев бешенства. Вирус выявили у девяти собак, семерых кошек, шести лис, двух енотовидных собак, одного волка и у коровы, уточнила Лисовская-Чудинович.
Ранее председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов рассказывал, что если раньше в регионе бешенством болели все больше лисы, то сейчас и собаки, и кошки. Всему виной снижение количества приведенных в ветеринарные пункты для прививок животных.