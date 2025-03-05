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Три случая бешенства выявили в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости Крым. В Крыму с начала года выявлено три случая заражения бешенством среди животных: заболели две кошки и одна собака. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала первый заместитель председателя Госкомитета ветеринарии Крыма Анастасия Лисовская-Чудинович.

Источник: РИА "Новости"

«В этом году уже выявлено три случая бешенства на территории Республики Крым: одна собака и две кошки», — сообщила она.

В пресс-центре РИА Новости Крым Лисовская-Чудинович отметила, что, по ее мнению, бездомные стерилизованные животные являются «буфером», в частности, защищающим город от диких животных.

«У нас на сегодняшний день наблюдается рост популяции лисицы и очень большой скачок заболевания бешенством среди диких плотоядных. А животные без владельцев, в частности, собаки, все-таки являются буфером между диким и урбанистическим бешенством», — заключила она.

За прошлый в Крыму было зафиксировано 26 случаев бешенства. Вирус выявили у девяти собак, семерых кошек, шести лис, двух енотовидных собак, одного волка и у коровы, уточнила Лисовская-Чудинович.

Ранее председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов рассказывал, что если раньше в регионе бешенством болели все больше лисы, то сейчас и собаки, и кошки. Всему виной снижение количества приведенных в ветеринарные пункты для прививок животных.

сельское хозяйство