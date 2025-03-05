Три случая бешенства выявили в Крыму

Ранее председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов рассказывал, что если раньше в регионе бешенством болели все больше лисы, то сейчас и собаки, и кошки. Всему виной снижение количества приведенных в ветеринарные пункты для прививок животных.