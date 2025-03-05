Детей с 14 лет стали чаще брать на работу в Новосибирской области

В Новосибирской области вырос спрос на труд детей с 14 лет — количество приглашений на работу повысилось на 36%. Только не всегда работодатели поступают честно со столь юными сотрудниками.
«BFM-Новосибирск» пишет, что данный вопрос подняли на форуме «МашЭкспо Сибирь» 2025. В 2024 году было выставлено 240 тысяч вакансий для подростков от 14 до 17 лет. Однако цифру назвали «не глобальной», хотя она и показывает явный интерес к молодой аудитории.
«Что касается собственно вакансий, на которые компании готовы принимать несовершеннолетних, то это работа курьерами, промоутерами, продавцами-консультантами, упаковщиками, комплектовщиками», — портал цитирует Лилию Эсауленко, руководителя пресс-службы hh.ru Сибирь.
Сами подростки чаще смотрят на работу официантами, баристами, упаковщиками, продавцами-консультантами. А вот курьерами хотят работать меньше.
Нередко опыт первой работы остаётся негативным — некоторые работодатели пользуются юным возрастом работников, их незнанием закона и обманывают. Например, не заключают с подростками трудовой договор, не выплачивают зарплату. Данные ситуации разрешает прокуратура, омбудсмены.