Детей с 14 лет стали чаще брать на работу в Новосибирской области

«BFM-Новосибирск» пишет, что данный вопрос подняли на форуме «МашЭкспо Сибирь» 2025. В 2024 году было выставлено 240 тысяч вакансий для подростков от 14 до 17 лет. Однако цифру назвали «не глобальной», хотя она и показывает явный интерес к молодой аудитории.