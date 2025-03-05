В Челябинской области изменился порядок расчета платы за отопление

Как рассказали в региональном ГУ Госжилинспекции, при отключении счетчика вместо его показаний будут использовать среднемесячный объем потребления тепла. Чтобы его определить, возьмут данные об использовании теплоэнергии в доме за прошедший год. Кроме того, подсчитают количество дней, когда батареи в здании были горячими, и сделают поправку на температуру воздуха на улице.