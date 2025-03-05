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В Челябинской области изменился порядок расчета платы за отопление

В ГЖИ объяснили, как челябинцы будут платить за отопление, если выйдет из строя счетчик.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области с 1 марта по-новому будут рассчитывать плату за отопление в случае, если общедомовой счетчик тепла сломается или у него закончится срок эксплуатации. Изменения ввело федеральное правительство.

Как рассказали в региональном ГУ Госжилинспекции, при отключении счетчика вместо его показаний будут использовать среднемесячный объем потребления тепла. Чтобы его определить, возьмут данные об использовании теплоэнергии в доме за прошедший год. Кроме того, подсчитают количество дней, когда батареи в здании были горячими, и сделают поправку на температуру воздуха на улице.

С марта изменился период, в который плату станут начислять по среднемесячному объему потребления тепла. Раньше он длился три месяца, теперь увеличился до полугода.

ЖКХ