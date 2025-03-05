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В Омске на 1,5 года закрыли проезд по улице Рабиновича

На участке будет вестись строительство.

Источник: Freepik

В Омске 3 марта закрыли проезд всех видов транспорта по улице Рабиновича. На этой улице «Омскоблстройзаказчик» будет вести инженерные изыскания, чтобы в дальнейшем возвести объект капитального строительства.

На территории будут строить новый корпус клинического медико-хирургического центра. Движение транспортных средств прекращено до 31 мая 2026 года. Транспорт не сможет передвигаться по участку улицы от Госпитальной до административного здания № 105 по Булатова.

Возможный маршрут объезда установлен по улицам Госпитальная, Яковлева и Гусарова.

Ранее мы писали об этом подробно.