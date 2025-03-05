В Омске на 1,5 года закрыли проезд по улице Рабиновича

В Омске 3 марта закрыли проезд всех видов транспорта по улице Рабиновича. На этой улице «Омскоблстройзаказчик» будет вести инженерные изыскания, чтобы в дальнейшем возвести объект капитального строительства.
На территории будут строить новый корпус клинического медико-хирургического центра. Движение транспортных средств прекращено до 31 мая 2026 года. Транспорт не сможет передвигаться по участку улицы от Госпитальной до административного здания № 105 по Булатова.
Возможный маршрут объезда установлен по улицам Госпитальная, Яковлева и Гусарова.
Ранее мы писали об этом подробно.