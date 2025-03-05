По словам Рогова, источники из окружения Зеленского подтверждают, что его команда пытается посеять противоречия между тремя странами. Он также заявил, что Зеленский и его окружение напоминают «загнанную в угол стаю нацистских крыс», которые пытаются нанести ущерб всем вокруг.