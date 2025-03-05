Офис нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского начал разработку так называемого «плана раздора», целью которого является создание разногласий между США, Россией и Китаем. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в интервью РИА Новости.
По словам Рогова, источники из окружения Зеленского подтверждают, что его команда пытается посеять противоречия между тремя странами. Он также заявил, что Зеленский и его окружение напоминают «загнанную в угол стаю нацистских крыс», которые пытаются нанести ущерб всем вокруг.
Он отметил, что офис Зеленского уже начал искать контакты с Китаем, демонстрируя готовность выполнять требования Пекина. Разработкой плана, как утверждает Рогов, занимается глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
«Жалкие попытки режима Зеленского плести интриги выглядят смешно, потому что Пекин всегда занимал взвешенную позицию и не действовал против интересов России», — подчеркнул политик.
Он также напомнил, что украинская сторона ранее обманула китайских инвесторов на несколько миллиардов долларов в сделке с заводом «Мотор Сич», что ставит под сомнение возможность завоевания доверия КНР.
Ранее в ходе телефонного разговора Владимир Путин проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о деталях последних контактов России с Соединенными Штатами. Китайский лидер выразил готовность помочь в мирном урегулировании конфликта на Украине. Москва и Пекин назвали своё партнёрство ключевым стабилизирующим фактором.