Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Мартынов впервые стал отцом

Нападающий омского хоккейного клуба «Авангард» Игорь Мартынов пропустил матч с «Сочи», который состоялся вчера, 4 марта. Как сообщила пресс-служба клуба, причиной его отсутствия стало радостное событие — хоккеист стал отцом.
«Теперь можно раскрыть причину отсутствия Игоря Мартынова на матче в Сочи — сегодня вместе с супругой Марьяной они впервые стали родителями!» — рассказали в пресс-службе.
У супругов родился сын, которого назвали Мироном.
Команда искренне поздравила молодую семью и пожелала им здоровья и счастья. «Авангард» также приветствует Мирона в своей большой спортивной семье.