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Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Мартынов впервые стал отцом

Хоккеист пропустил вчерашний матч с «Сочи» из-за рождения сына.

Нападающий омского хоккейного клуба «Авангард» Игорь Мартынов пропустил матч с «Сочи», который состоялся вчера, 4 марта. Как сообщила пресс-служба клуба, причиной его отсутствия стало радостное событие — хоккеист стал отцом.

«Теперь можно раскрыть причину отсутствия Игоря Мартынова на матче в Сочи — сегодня вместе с супругой Марьяной они впервые стали родителями!» — рассказали в пресс-службе.

У супругов родился сын, которого назвали Мироном.

Команда искренне поздравила молодую семью и пожелала им здоровья и счастья. «Авангард» также приветствует Мирона в своей большой спортивной семье.

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