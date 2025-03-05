На дорогах Крыма начали выравнивать ямы

Крымские дорожники выравнивают и уплотняют покрытие, устраняя колеи и неровности.
Актуальные списки улиц, где планируется провести работы, можно узнать на сайтах администраций своих муниципалитетов, сообщает Минтранс Крыма.
В Крыму стартовали работы по грейдированию дорог с грунтовым покрытием.
Крымские дорожники выравнивают и уплотняют покрытие, устраняя колеи и неровности.
Актуальные списки улиц, где планируется провести работы, можно узнать на сайтах администраций своих муниципалитетов, сообщает Минтранс Крыма.