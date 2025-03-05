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На дорогах Крыма начали выравнивать ямы

В Крыму стартовали работы по грейдированию дорог с грунтовым покрытием.

Источник: РИА "Новости"

Крымские дорожники выравнивают и уплотняют покрытие, устраняя колеи и неровности.

Актуальные списки улиц, где планируется провести работы, можно узнать на сайтах администраций своих муниципалитетов, сообщает Минтранс Крыма.