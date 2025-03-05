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Омский производитель электробайков прекращает свою работу

Учредитель ООО «Марс Байк» подал заявление о ликвидации предприятия.

Источник: Комсомольская правда

Омский производитель электробайков объявил о прекращении своей деятельности. Соответствующие сведения внесены в ЕГРЮЛ 3 марта. Заявление о ликвидации ООО «Марс Байк» подал учредитель компании Петр Мельников.

Омское предприятие было зарегистрировано в октябре 2022 года. Компания специализировалась на производстве электровелосипедов и инвалидных колясок. Позже здесь стали производить скутеры и электробайки. В классификации видов деятельности ООО «Марс Байк» также указано производство мотоциклов.

Завершиться процесс ликвидации компании должен в течение нескольких месяцев.

Ранее мы писали, что Омская область заняла 2-е место в РФ по числу ликвидированных компаний в 2024 году.

экономика