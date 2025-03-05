Омский производитель электробайков прекращает свою работу

Омское предприятие было зарегистрировано в октябре 2022 года. Компания специализировалась на производстве электровелосипедов и инвалидных колясок. Позже здесь стали производить скутеры и электробайки. В классификации видов деятельности ООО «Марс Байк» также указано производство мотоциклов.