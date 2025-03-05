В нацпарке «Башкирия» показали, как зимой добывают еду косули.

В нацпарке «Башкирия» смогли заснять табун обедающих в поле косуль. Как сообщили в дирекции особо охраняемой природной территории, животные зимой часто выходят в поле. Потому что на открытых участках, где не так много снега, им легче откопать себе еду.
А еще зимой косули всегда держатся вместе, согревают друг друга. Для отдыха выбирают пригорки, с которых открывается хороший вид на окрестности и можно заметить хищников.
Ранее «Башинформ» публиковал обед в лесной «столовой» в природном парке «Аслы-Куль».