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В нацпарке «Башкирия» показали, как зимой добывают еду косули

В нацпарке «Башкирия» показали, как зимой добывают еду косули.

В нацпарке «Башкирия» смогли заснять табун обедающих в поле косуль. Как сообщили в дирекции особо охраняемой природной территории, животные зимой часто выходят в поле. Потому что на открытых участках, где не так много снега, им легче откопать себе еду.

А еще зимой косули всегда держатся вместе, согревают друг друга. Для отдыха выбирают пригорки, с которых открывается хороший вид на окрестности и можно заметить хищников.

Ранее «Башинформ» публиковал обед в лесной «столовой» в природном парке «Аслы-Куль».

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