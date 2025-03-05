В Иркутской области компенсируют часть затрат на создание спорткомплексов

В Иркутской области в 2025 году планируют создать два быстровозводимых спортивных комплекса. Как стало известно КП-Иркутск, людям, которые будут готовы взяться за работу, предоставят субсидии. На сегодняшний день начался отбор заявок.
Отметим, данные меры поддержки используются в регионе впервые. Участие в конкурсном отборе могут принять городские округа, муниципальные районы и муниципальный округ.
Необходимо обратить внимание на обязательные условия — для компенсации части затрат уже должен быть земельный участок, которых находится в собственности муниципального образования, наличие сводного сметного расчета стоимости и другое. Документы нужно подать до 14 марта включительно.