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Первый этап капремонта путепровода на Обуховском шоссе в Солнечногорске завершат летом

Первый этап капремонта путепровода через железнодорожные пути на Обуховском шоссе в Солнечногорске завершат летом, работы на объекте ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«В рамках первой очереди мостовики разобрали существующие конструкции мостового полотна, шкафные стенки с открылками и сопряжения, а также укрепили откосы крайних опор монолитным бетоном. Сейчас на путепроводе устраивают армированный каркас новых шкафных стенок и открылков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения безопасного и комфортного движения автомобилистов на период проведения работ на путепроводе организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. В июне 2025 года дорожники планируют переключить движение на обновленный участок путепровода и перейти к работам второй очереди.

В ведомстве напомнили, что в ходе капитального ремонта путепровода мостовые службы заменят конструкции крайних опор: шкафные стенки и открылки, на сопряжении заменят переходные плиты с лежнями, отремонтируют балки пролетного строения и установят новые деформационные швы, обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров. Кроме этого, установят новые барьерное и перильное ограждения на путепроводе и подходах к нему, а также обустроят новые лестничные сходы.

строительство