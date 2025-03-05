Первый этап капремонта путепровода на Обуховском шоссе в Солнечногорске завершат летом

«В рамках первой очереди мостовики разобрали существующие конструкции мостового полотна, шкафные стенки с открылками и сопряжения, а также укрепили откосы крайних опор монолитным бетоном. Сейчас на путепроводе устраивают армированный каркас новых шкафных стенок и открылков», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для обеспечения безопасного и комфортного движения автомобилистов на период проведения работ на путепроводе организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. В июне 2025 года дорожники планируют переключить движение на обновленный участок путепровода и перейти к работам второй очереди.
В ведомстве напомнили, что в ходе капитального ремонта путепровода мостовые службы заменят конструкции крайних опор: шкафные стенки и открылки, на сопряжении заменят переходные плиты с лежнями, отремонтируют балки пролетного строения и установят новые деформационные швы, обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров. Кроме этого, установят новые барьерное и перильное ограждения на путепроводе и подходах к нему, а также обустроят новые лестничные сходы.