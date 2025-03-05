Устроил перепалку с президентом: Во время выступления Трампа охрана вывела демократа Грина

Ранее портал Axios предупреждал, что ряд демократов планирует помешать выступлению Трампа в Конгрессе США. Некоторые конгрессмены планируют покинуть зал, если Трамп сделает заявления, которые они сочтут неприемлемыми. Также рассматривается возможность принести плакаты с критикой администрации, яйца или пустые упаковки от яиц, чтобы подчеркнуть высокие цены на продукты, а также трещотки и другой реквизит.