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Устроил перепалку с президентом: Во время выступления Трампа охрана вывела демократа Грина

Трамп начал обращение к конгрессу, несмотря на попытки сорвать выступление.

Источник: Комсомольская правда

Выступление президента США Дональда Трампа в Конгрессе неоднократно прерывалось выкриками неодобрения со стороны зала. В частности, спикер палаты представителей Майк Джонсон был вынужден обратиться у охране, чтобы удалить из зала одного из самых активных нарушителей порядка — конгрессмена-демократа Эла Грина.

Стало известно, что вскоре после начала речи Трампа несколько демократов начали освистывать президента. Эл Грин, используя трость, несколько раз пытался вступить в словесную перепалку с американским лидером, но его действия были пресечены. Спикер Джонсон распорядился вывести Грина из зала заседания.

Ранее портал Axios предупреждал, что ряд демократов планирует помешать выступлению Трампа в Конгрессе США. Некоторые конгрессмены планируют покинуть зал, если Трамп сделает заявления, которые они сочтут неприемлемыми. Также рассматривается возможность принести плакаты с критикой администрации, яйца или пустые упаковки от яиц, чтобы подчеркнуть высокие цены на продукты, а также трещотки и другой реквизит.