После небольшого снегопада Уфа встала в девятибалльных пробках.

Традиционно пробки образовались на въезде в Уфу со стороны Бельского моста, с Затона и со стороны улицы Пугачева. Заторы на Софьи Перовской, Сочинской, в районе Монумента Дружбы, на подъеме на улицу Заки Валиди. Потолкаться придется в историческом центре — на Коммунистической, Октябрьской революции и Пушкина. «Красные ветки» образовались в районе улицы имени Города Галле, на 50-летия СССР, на отдельных участках проспекта Октября. Труднее всего выехать из Сипайлово, там ситуацию осложнило ДТП. Сильный затор во всем микрорайоне: на улицах Сипайловская, Маршала Жукова, Баязита Бикбая и Юрия Гагарина.