После небольшого снегопада Уфа встала в девятибалльных пробках.

Небольшой снег, который прошел ночью, вновь стал причиной заторов на дорогах Уфы. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» движение затруднено на девять баллов.
Традиционно пробки образовались на въезде в Уфу со стороны Бельского моста, с Затона и со стороны улицы Пугачева. Заторы на Софьи Перовской, Сочинской, в районе Монумента Дружбы, на подъеме на улицу Заки Валиди. Потолкаться придется в историческом центре — на Коммунистической, Октябрьской революции и Пушкина. «Красные ветки» образовались в районе улицы имени Города Галле, на 50-летия СССР, на отдельных участках проспекта Октября. Труднее всего выехать из Сипайлово, там ситуацию осложнило ДТП. Сильный затор во всем микрорайоне: на улицах Сипайловская, Маршала Жукова, Баязита Бикбая и Юрия Гагарина.
По данным минтранса Башкирии, по улице Заки Валиди движение плотное от развязки проспекта Салавата Юлаева до Цюрупы, средняя скорость — 21,4 км/ч. По самому проспекту Салавата Юлаева потом движется свободно, со скоростью 51,7 км/ч. На проспекте Октября средняя скорость — 32,3 км/ч. На улице Менделеева также плотный поток автомобилей, от Обской до Генерала Горбатова средняя скорость — 26,9 км/. На Маршала Жукова движение затруднено от Новоженова до Трамвайной, от Академика Королева до Сипайловской, средняя скорость — 20,3 км/ч.