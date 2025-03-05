В Уфе расследуют дело о невыплате 1,5 млн зарплаты монтажникам строительной фирмы

Накануне Следком по Башкирии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту невыплаты зарплаты сотрудникам строительной организации. По версии следствия, руководители фирмы с августа 2023 года по февраль 2024-го задолжали монтажникам более 1,5 млн рублей.
На данный момент следователи Кировского отдела Уфы СКР проводят комплекс следственных действий, чтобы установить финансовое состояние организации.
— Проверяется наличие иных фактов невыплаты заработной платы, а также принимаются меры к скорейшему погашению образовавшейся задолженности, — сообщают в пресс-службе ведомства.
В прокуратуре Башкирии также прокомментировали ситуацию. В надзорном ведомстве уточнили, что зарплату не платили в общей сложности 44 сотрудникам. По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело.
— Ход и результаты его расследования, а также восстановление прав сотрудников находятся на контроле прокуратуры района, — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
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