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В Уфе расследуют дело о невыплате 1,5 млн зарплаты монтажникам строительной фирмы

Уфимская фирма задолжала монтажникам зарплату на 1,5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Накануне Следком по Башкирии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту невыплаты зарплаты сотрудникам строительной организации. По версии следствия, руководители фирмы с августа 2023 года по февраль 2024-го задолжали монтажникам более 1,5 млн рублей.

На данный момент следователи Кировского отдела Уфы СКР проводят комплекс следственных действий, чтобы установить финансовое состояние организации.

— Проверяется наличие иных фактов невыплаты заработной платы, а также принимаются меры к скорейшему погашению образовавшейся задолженности, — сообщают в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре Башкирии также прокомментировали ситуацию. В надзорном ведомстве уточнили, что зарплату не платили в общей сложности 44 сотрудникам. По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело.

— Ход и результаты его расследования, а также восстановление прав сотрудников находятся на контроле прокуратуры района, — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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