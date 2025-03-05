В Перми врач прокомментировал сообщение о вспышке холодовой аллергии

Врач аллерголог-иммунолог Елена Антонова прокомментировала perm.aif.ru сообщение о вспышке холодовой аллергии в Прикамье.
Речь об информации, которая начала появляться в Сети в конце февраля. В сообщениях говорилось, что из-за понижения температуры воздуха увеличилось число пациентов с жалобами на холодовую аллергию. Более научное название этого недуга — холодовая крапивница.
«В этом году зима выдалась тёплой. Лишь в последние две-три недели, когда столбик термометра опустился ниже, увеличилось число обращений с холодовой крапивницей», — сообщила perm.aif.ru врач аллерголог-иммунолог, заведующая отделением диагностики и реабилитации клиники лечения кашля и аллергии Елена Антонова.
Обычно при холодовой крапивнице наблюдаются волдыри, краснота и отёк, сопровождаемые чувством жжения и зудом. Более тяжёлая реакция — ангиоотёк. В некоторых случаях холодовая крапивница может угрожать жизни. У кого чаще выявляют холодовую крапивницу, можно узнать здесь.