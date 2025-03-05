В Перми врач прокомментировал сообщение о вспышке холодовой аллергии

Обычно при холодовой крапивнице наблюдаются волдыри, краснота и отёк, сопровождаемые чувством жжения и зудом. Более тяжёлая реакция — ангиоотёк. В некоторых случаях холодовая крапивница может угрожать жизни. У кого чаще выявляют холодовую крапивницу, можно узнать здесь.