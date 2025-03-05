Стало известно, сколько официальных школ астрологии работают в Новосибирске

Две официальные школы астрологии действуют в Новосибирске. Об этом в ответе на запрос Om1 Новосибирск сообщили в региональном министерстве образования. Там отметили, что оба юридических лица имеют действующую бессрочную лицензию на образовательную деятельность. Других подобных школ с лицензией в городе нет.