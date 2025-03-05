Стало известно, сколько официальных школ астрологии работают в Новосибирске

Две официальные школы астрологии действуют в Новосибирске. Об этом в ответе на запрос Om1 Новосибирск сообщили в региональном министерстве образования. Там отметили, что оба юридических лица имеют действующую бессрочную лицензию на образовательную деятельность. Других подобных школ с лицензией в городе нет.
«Юридические лица, имеющие в своем наименовании слова “магия, алхимия, оккультизм”, в реестре лицензий на образовательную деятельность, предоставленных министерством, отсутствуют», — отметили в минобре.
Вид деятельности школ астрологии сформулирован так — «Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в дру гие группировки», куда входит, в том числе, деятельность астрологов и медиумов («ОК 029 2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности».
Обе школы могут потерять лицензию только по решению суда.
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