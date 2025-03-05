В Новосибирске готовятся к паводку из-за ранней весны и тёплой зимы

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что глава Новосибирска поручил убрать снег с крыш домов до 20 марта. Всего нужно очистить свыше двух тысяч кровель. Подчеркивается, что от этого зависят жизнь и здоровье жителей, а в условиях ранней весны риски падения наледи возрастают.