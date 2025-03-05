В Новосибирске готовятся к паводку из-за ранней весны и тёплой зимы

В этом году начало таяния снега в Новосибирской области возможно уже в марте. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил усилить контроль по вывозу снега с придомовых территорий, подверженных возможному подтоплению. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. Отмечается, что вывоз снега является одной из главных противопаводковых мер.
Определено сто семьдесят три участка у многоквартирных домов и ещё сорок в частном секторе, где существуют риски подтопления. На улично-дорожной сети таких мест тридцать восемь. Все они находятся на особом контроле.
Также началась подготовка ливневых канализаций, расположенных на придомовых территориях. Продолжается расконсервация дождеприемников и очистка крыш от снега. Управляющие компании начали промывку колодцев ливневой канализации.
По прогнозам, вскрытие малых рек произойдёт в конце марта — начале апреля. Начиная с этого месяца постоянный контроль устанавливается за состоянием дамбы реки Тулы в районе поселков Верх-Тула и 8 Марта.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что глава Новосибирска поручил убрать снег с крыш домов до 20 марта. Всего нужно очистить свыше двух тысяч кровель. Подчеркивается, что от этого зависят жизнь и здоровье жителей, а в условиях ранней весны риски падения наледи возрастают.