На реконструкцию газонов в Новосибирске выделили 135 млн руб

Так, по 20 миллионов рублей получат Советский и Ленинский районы, а также три района Центрального округа. Остальные районы получат по 15 миллионов рублей. В прошлом году проект охватывал только три района.
Максим Кудрявцев отметил, что в этом году реконструкция охватит все районы, с приоритетом на определенные улицы. Также планируется демонтаж аварийных деревьев и восстановление газонов с удалением старого слоя грунта и завозом нового для лучшего дренажа.
«Восстановление зелёных насаждений должно стать регулярной практикой. Это не только улучшает внешний вид города, но и способствует очищению воздуха», — отметил мэр.