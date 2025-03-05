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На реконструкцию газонов в Новосибирске выделили 135 млн руб

В Новосибирске на реконструкцию газонов в 2025 году выделили 135 миллионов рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Максим Кудрявцев.

Источник: Сиб.фм

Так, по 20 миллионов рублей получат Советский и Ленинский районы, а также три района Центрального округа. Остальные районы получат по 15 миллионов рублей. В прошлом году проект охватывал только три района.

Максим Кудрявцев отметил, что в этом году реконструкция охватит все районы, с приоритетом на определенные улицы. Также планируется демонтаж аварийных деревьев и восстановление газонов с удалением старого слоя грунта и завозом нового для лучшего дренажа.

«Восстановление зелёных насаждений должно стать регулярной практикой. Это не только улучшает внешний вид города, но и способствует очищению воздуха», — отметил мэр.