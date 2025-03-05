Паводок в Новосибирске: 380 семей рискуют оказаться в зоне затопления

Десять садовых обществ в Первомайском и Советском районах Новосибирска могут пострадать от паводка. В этих СНТ постоянно проживает более 380 семей, которым грозит затопление. Об этом сообщили главы районов на оперативном совещании в мэрии города.
Как уточнил глава Первомайского района Владимир Бобырь, пять садовых товариществ расположены вдоль реки Оби и находятся в зоне возможного подтопления. Ситуация зависит от уровня воды, который будет известен после возвращения экспедиции гидрометеорологов с Алтая в третьей декаде марта. В ожидании прогноза в районе уже подготовили пункт эвакуации на базе школы № 18.
Еще пять подтопляемых СНТ находятся в Советском районе. Как сообщил и.о. главы района Денис Таран, в случае паводка для пострадавших будет оборудован пункт временного пребывания в школе Нижней Ельцовки.
По данным начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Сергея Куценко, в других районах города также есть потенциально опасные зоны. В их числе — 43 многоквартирных дома, 83 частных и 38 участков улично-дорожной сети.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил взять ситуацию с паводком в Первомайском и Советском районах под особый контроль. В частности, обеспечить своевременный вывоз снега с подтопляемых территорий, чтобы минимизировать последствия возможного разлива.
Глава департамента ЖКХ Дмитрий Зайков сообщил, что в целях безопасности необходимо очистить от снега и наледи 3850 скатных кровель жилых домов. На данный момент работы выполнены на 64%, что составляет 2478 крыш. Кроме того, в городе находятся 5840 нежилых зданий со скатными кровлями, которые также нуждаются в очистке.