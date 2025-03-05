Паводок в Новосибирске: 380 семей рискуют оказаться в зоне затопления

Как уточнил глава Первомайского района Владимир Бобырь, пять садовых товариществ расположены вдоль реки Оби и находятся в зоне возможного подтопления. Ситуация зависит от уровня воды, который будет известен после возвращения экспедиции гидрометеорологов с Алтая в третьей декаде марта. В ожидании прогноза в районе уже подготовили пункт эвакуации на базе школы № 18.