Передавшему сбережения на нужды бойцов СВО школьнику из Башкирии подарили планшет

Недавно школьник разбил свою копилку и с помощью одноклассников и их родителей собрал 19 тысяч рублей. На эти деньги купили две рации для военнослужащих и отправили в зону проведения специальной военной операции в составе гуманитарного конвоя. Специально для «КП-Уфа» мама юного патриота рассказывала, как у Амира появилось желание оказать поддержку бойцам.