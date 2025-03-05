Передавшему сбережения на нужды бойцов СВО школьнику из Башкирии подарили планшет

Юный патриот из Зианчуринского района Башкирии все-таки получил долгожданный планшет. Недавно 8-летний Амир Магадеев из Исянгулово, копивший на модный гаджет, решил передать свои сбережения на нужды бойцов СВО.
Недавно школьник разбил свою копилку и с помощью одноклассников и их родителей собрал 19 тысяч рублей. На эти деньги купили две рации для военнослужащих и отправили в зону проведения специальной военной операции в составе гуманитарного конвоя. Специально для «КП-Уфа» мама юного патриота рассказывала, как у Амира появилось желание оказать поддержку бойцам.
Накануне с Амиром и его родителям встретился депутат Горсовета Стерлитамака Юрий Орда и передал школьнику заветный планшет — подарок от бойца с позывным «Монах».
— Мне повезло встретиться с Амиром накануне его дня рождения и вручить ему подарок от военнослужащего — тот самый планшет. А Анатолий (Монах) смог лично поблагодарить мальчика через видеосвязь за его благородный поступок, патриотизм и веру в победу! — написал в своих соцсетях Юрий Орда.
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